Niemcy: restrykcje na granicach są konieczne i nie naruszają układu z Schengen

Restrykcje na granicach Niemiec z Austrią i Czechami są konieczne, by powstrzymać rozprzestrzenianie się bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa - powiedział we wtorek niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth. Dodał, że regulacje nie naruszają układu z Schengen.

"Te środki w oczywisty sposób stanowią duże obciążenie dla regionów przygranicznych, osób dojeżdżających do pracy, transportu towarów na jednolitym rynku, ale ochrona naszych obywateli jest najważniejsza" - przekonywał Roth zaznaczając, że celem jest zniesienie dodatkowych restrykcji tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Minister zapewnił, że Niemcy starają się uniknąć wprowadzenia na swojej granicy z Francją ograniczeń analogicznych do tych obowiązujących na granicach z Czechami i Austrią. Władze niemieckie współpracują ze stroną francuską w celu koordynowania obostrzeń epidemicznych po obu stronach granicy, a jak dotąd nie zaobserwowano też rozprzestrzeniania się do Niemiec nowych wariantów poprzez Francję, co ma miejsce w wypadku Czech - podkreślił Roth.

Przedstawiciel niemieckiego rządu powiedział również, że będzie trzeba ponownie przedyskutować kwestię wydawania certyfikatów szczepień przeciwko Covid-19, ponieważ "osoby zaszczepione nie wydają się stwarzać zagrożenia dla innych".

Niemcy 14 lutego praktycznie zamknęły swoje granice z Czechami i Austrią. Wprowadzono ścisłe kontrole, granice mogą przekraczać tylko wybrane grupy osób, m.in. pracownicy medyczni i kierowcy ciężarówek po okazaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.