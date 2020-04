Niemcy: RKI: 149 zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby (aktualizacja)

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 149 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w RFN to obecnie 732. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 5 453 i wynosi 67 366.

Liczba zarejestrowanych dobowych zakażeń wzrosła o 838 w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy odnotowano 4 615 nowych przypadków. Liczba dobowo odnotowywanych zgonów zwiększyła się w stosunku do dnia poprzedniego o 21 przypadków.

Szef RKI Lothar Wieler ostrzegł we wtorek, że wskaźnik śmiertelności w konsekwencji zakażenia koronawirusem będzie w Niemczech rosnąć. Dotychczas utrzymywał się on na poziomie 0,8 proc. i był znacznie niższy niż np. we Francji, Hiszpanii, czy Francji.