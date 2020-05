Niemcy: RKI: 685 nowych zakażeń, w ciągu doby zmarło 139 osób

W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 685 osób. Z powodu Covid-19 zmarło 139 osób - podał we wtorek rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła tym samym do 6831, a zakażonych do 163 860.

W porównaniu do poniedziałku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła prawie trzykrotnie z 43 do 139. W ubiegłym tygodniu w ciągu kilku kolejnych dni liczba zgonów sukcesywnie spadała, ale nawet w obfitujący w zgony wtorek jest ona dziesięciokrotnie niższa niż pod koniec marca, gdy liczba zgonów dochodziła do 6830.

Jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń, utrzymuje się ona na stabilnym wciąż spadkowym poziomie. W poniedziałek informowano o 679 przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.