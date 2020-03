Niemcy: RKI: z powodu Covid-19 zmarło 149 osób, wzrost o 35 (aktualizacja)

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 149 osób - poinformował w środę Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 35 w porównaniu z wtorkiem.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia Covid-19 wzrosła w RFN do 31 554. W ciągu ostatnich 24 godzin zaraziło się 4 191 osób. Oznacza to spadek dobowej liczby zakażeń w stosunku do danych, które RKI podał we wtorek. Wówczas liczba nowych przypadków sięgnęła 4 764.

Na konferencji prasowej w środę przed południem RKI ma podać informacje dotyczące dynamiki rozwoju pandemii Covid-19 i wpływu wprowadzonych przez rząd Niemiec ograniczeń dotyczących m.in. wychodzenia z domów na liczbę zakażeń.

Na specjalnym posiedzeniu Bundestag ma zatwierdzić także rządowy pakiet pomocowy na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii o łącznej wartości 750 mld euro.

Z Lipska Łukasz Grajewski