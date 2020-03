Niemcy: RKI: z powodu Covid-19 zmarło dotąd 114 osób, wzrost zakażeń o ponad 4,7 tys.

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 114 osób - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost o 28 ofiar śmiertelnych w porównaniu z poniedziałkiem. Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia wzrosła o 4764.

Tym samym liczba zainfekowanych koronawirusem w Niemczech od początku pandemii wzrosła do 27 436.