Niemcy: RKI: z powodu Covid-19 zmarło dotąd 114 osób, wzrost zakażeń o ponad 4,7 tys. (aktualizacja)

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 114 osób - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost o 28 ofiar śmiertelnych w porównaniu z poniedziałkiem. Liczba potwierdzonych nowych przypadków zakażenia wzrosła o 4764.

Tym samym liczba zainfekowanych koronawirusem w Niemczech od początku epidemii wzrosła do 27 436.

"Silny wzrost był spodziewany, ponieważ nie wszystkie jednostki służby zdrowia przekazały w weekend aktualne dane i zostały one dodane dopiero teraz" - pisze internetowy serwis Tagesschau.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek szef RKI Lothar Wieler zapowiedział, że w środę instytut będzie w stanie podać konkretne informacje na temat dynamiki rozprzestrzeniania się koronawirusa w Niemczech.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, który używa innej metody zliczania przypadków zachorowań, poinformował o 29 056 zakażonych i 123 zgonach w RFN.