Olaf Scholz spotka się z Xi Jinpingiem. Stawka jest wysoka

Olaf Scholz leci do Pekinu na inauguracyjną wizytę, by porozmawiać z chińskim przywódcą o wojnie Rosji z Ukrainą. To pokaże, jak poważnie Xi Jinping potraktuje kanclerza. Scholz będzie miał tylko jeden dzień. To czas na szybką polityką.

Z powodu pandemii koronawirusa jest to pierwsza od kilku lat możliwa podróż, ponieważ z powodu surowego traktowaniu pandemii przez Chińczyków wszystko jest bardzo skomplikowane. Podróż może odbywać się tylko z poważnymi ograniczeniami - powiedział rzecznik rządu Steffen Hebestreit, zapowiadając wizytę kanclerza w Chinach.

To właściwie jednodniowa wycieczka. Jednodniowa wycieczka na drugi koniec świata. Stawka jest wysoka - zauważa Kristina Dunz, przypominając, że Scholz odwiedził wcześniej Japonię, co uszczęśliwiło Japończyków, a Chińczyków zirytowało.

Scholz już kilkakrotnie dawał publicznie do zrozumienia, że chciałby odejść od koncentrowania się na Chinach i traktować Państwo Środka jako jednego z wielu partnerów handlowych. Co będzie trudne, bo niemiecka gospodarka jest prawdopodobnie znacznie bardziej uzależniona od Chin niż od rosyjskiego gazu - podkreśliła.

Olaf Scholz leci do Pekinu porozmawiać z Xi Jinpingiem o wojnie Rosji z Ukrainą

"Kanclerz Olaf Scholz leci w czwartek (3 listopada) do Pekinu na swoją inauguracyjną wizytę, by porozmawiać z chińskim przywódcą o wojnie Rosji z Ukrainą. To pokaże, jak poważnie Xi Jinping potraktuje kanclerza. Scholz będzie miał tylko jeden dzień na nawiązanie kontaktów politycznych, biznesowych i społecznych w Chinach. To czas na szybką polityką" – komentuje na łamach portalu RedaktionsNetzwerk Deutschland Kristina Dunz.

Jak komentuje Kristina Dunz, która kilkukrotnie towarzyszyła w oficjalnych podróżach do Chin Angeli Merkel, była kanclerz przy każdej wizycie w Chinach poza Pekinem odwiedzała też inne duże miasta (m.in. w 2010 - Xi'an, w 2012 - Kanton, w 2019 - Wuhan).

"Zawsze był nocleg. Po około 12-godzinnym locie realizowaliśmy od razu program dnia, do późnego wieczora. Przespana noc, potem wycieczka do innego regionu" - wspomniała Dunz. Przypomniała też, że Merkel odwiedzała w Chinach firmy z przedstawicielami niemieckiego biznesu "wysokiego szczebla".

"(Merkel) spotykała się też z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by poruszyć kwestie praw człowieka. Na to musiało wystarczyć czasu. Oczywiście przywódcy w Pekinie zawsze uważali to za afront, ale pozwalali Merkel na to. Najważniejszy był biznes" - stwierdziła Kristina Dunz.

Wizyta kanclerza Niemiec w Pekinie to szybka polityka

Jak podkreśliła, wyjazd kanclerza Olafa Scholza do Chin w przyszłym tygodniu będzie inny, bo "czasy się zmieniły". Od czasu wybuchu pandemii Pekin konsekwentnie realizuje twardą strategię "zero covid". "W lutym Rosja najechała Ukrainę, a prezydent Chin Xi Jinping jest na drodze do autokratycznych rządów, na podobieństwo założyciela państwa i dyktatora Mao Zedonga" - dodała Dunz.

Rzecznik rządu Steffen Hebestreit, zapowiadając inauguracyjną wizytę kanclerza w Chinach, podkreślił, że "z powodu pandemii koronawirusa jest to pierwsza od kilku lat możliwa podróż", ponieważ z powodu surowego traktowaniu pandemii przez Chińczyków wszystko jest "bardzo skomplikowane". "Podróż może odbywać się tylko z poważnymi ograniczeniami. Nocleg w Chinach nie jest przewidziany, to właściwie jednodniowa wycieczka" - wyjaśnił rzecznik.

"Jednodniowa wycieczka na drugi koniec świata. Stawka jest wysoka" - zauważa Dunz, przypominając, że Scholz odwiedził wcześniej Japonię, co "uszczęśliwiło Japończyków, a Chińczyków zirytowało".

"Scholz już kilkakrotnie dawał publicznie do zrozumienia, że chciałby odejść od koncentrowania się na Chinach i traktować Państwo Środka jako jednego z wielu partnerów handlowych. Co będzie trudne, bo niemiecka gospodarka jest prawdopodobnie znacznie bardziej uzależniona od Chin niż od rosyjskiego gazu" - podkreśliła Dunz.

Gdyby Chiny zdystansowały się od Rosji, Putin zostałby poważnie osłabiony

Jak dodała, "zaskakująco forsowana przez Scholza i mocno krytykowana w ramach koalicji decyzja rządu federalnego w sprawie sprzedania mniejszościowego pakietu udziałów chińskiemu państwowemu koncernowi Cosco w terminalu hamburskiego portu została oceniona przez opozycję następująco: Scholz chciał ponownie zyskać kilka punktów".

"Decydujące będzie jednak to, czy Scholz będzie w stanie coś zrobić dla Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję. Gdyby Chiny zdystansowały się od Rosji, Putin zostałby poważnie osłabiony. Ale Pekin na razie tylko się przygląda" - stwierdziła Dunz.

"Nie wiadomo, czy Scholzowi wystarczy czasu, by poruszyć w Pekinie pilne kwestie praw człowieka. To przecież tylko jednodniowa wycieczka" - podsumowała Dunz.