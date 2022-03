Niemcy: Rosja łamie prawa człowieka na Ukrainie

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock wezwała w czwartek na sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie do szybkiego przeprowadzenia śledztwa w sprawie łamania przez Rosję praw człowieka w czasie wojny na Ukrainie. "W tym przypadku mamy do czynienia z najpoważniejszymi naruszeniami praw człowieka" - powiedziała.

"Inwazja Rosji na Ukrainę jest atakiem na naród ukraiński, na jego wolność i podstawowe prawa" - powiedziała polityk w wystąpieniu w formie wideo. Dotyczy to zarówno "matek w Kijowie", jak i zatrzymywanych za udział w antywojennych protestach ludzi w Rosji oraz "odważnych ludzi, takich jak (antykremlowski opozycjonista) Aleksiej Nawalny, których głosy mają zostać uciszone".

Ataki te należy odpierać, co wymaga powołania komisji śledczej ds. Ukrainy, aby "zbadać wszystkie przypadki łamania praw człowieka, których Rosja dopuściła się od początku swojej agresji wojskowej" - podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji.

Baerbock wezwała do rozszerzenia mechanizmów w tej dziedzinie na Białoruś, Sudan Południowy, Syrię i Birmę. Opowiedziała się również za wysłuchaniem doświadczeń kobiet, bo - jak podkreśliła - "to one są najbardziej narażone w czasie konfliktów i kryzysów".