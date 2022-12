Niemcy: Rośnie liczba nielegalnych imigrantów, najwięcej wjeżdża przez granice z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią

Według danych policji federalnej w tym roku do Niemiec nielegalnie wjechało łącznie 85 308 osób. To wzrost o 48 proc. w stosunku do 2021 roku. Większość, 58 601, nieuprawnionych wjazdów odbyło się przez granice z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią.

Już w roku 2021 odnotowano 57 637 nieuprawnionych wjazdów, co było rekordem od 2017 roku. Dane z 2022 roku wskazują teraz wzrost o 48 proc. w stosunku do 2021 roku - a do 2020 roku o 140 proc. - informował w środę dziennik "Bild".

Wiceszef niemieckiego związku zawodowego policji, Manuel Ostermann, ostrzega na łamach gazety: "Odmowa ministra spraw wewnętrznych do wprowadzenia kontroli granicznych prowadzi do ogromnej nieujawnionej liczby nielegalnych migracji. Policja federalna wykrywa na granicach maksymalnie jedną trzecią nielegalnych wjazdów. To pokazuje, że nie panujemy nad sytuacją migracyjną".

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła też przestępczość związana z przemytem - o 30 proc. Od stycznia do października 2022 roku wykryto 2149 przemytników, czyli już więcej niż w roku poprzednim (między styczniem a październikiem 2021 - 1656). Te statystyki zostały przekazane przez policję "Bildowi" na prośbę gazety.