Niemcy: Rośnie liczba osób, które chcą się zaszczepić przeciwko Covid-19

Skłonność Niemców do szczepień przeciwko Covid-19 znacznie wzrosła; od połowy grudnia odsetek osób, które chcą się zaszczepić, zwiększył się z 52 do 63 proc. - wynika z badania przeprowadzonego przez Allensbach Institute for Demoskopie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Chęć zaszczepienia jest ściśle związana z wiekiem: spośród respondentów poniżej 30. roku życia tylko 46 proc. oświadczyło, że chce się zaszczepić. Dla osób w wieku od 45 do 59 lat jest to 66 proc., a dla osób powyżej 60. roku życia - prawie trzy czwarte.

"Jednak rosnąca skłonność do szczepień nie zmienia podejścia do szczepień przymusowych" - zauważa w środę "FAZ". Większość jest przeciwna obowiązkowym szczepieniom, tylko jeden na trzech ankietowanych jest "za". Latem, kiedy szczepienia nie były jeszcze realną opcją, większość opowiadała się za obowiązkowymi szczepieniami.

Według "FAZ" 42 proc. ankietowanych przyznało, że zastanawiało się, czy szczepienie może spowodować niepożądane skutki uboczne. 42 proc. uważa, że szczepionki faktycznie zapewniają skuteczną ochronę przed infekcją koronawirusową.

Poparcie dla propozycji zwolnienia osób zaszczepionych z pewnych ograniczeń związanych z pandemią jest raczej niskie. Tylko 24 proc. uważa to za słuszne, a 64 proc. uznało, że to zły pomysł - pisze "FAZ".

Z Berlina Berenika Lemańczyk