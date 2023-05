Niemcy: Rosyjskie flagi w Berlinie na obchodach rocznicowych w dniach 8 i 9 maja pozostają zakazane

W Berlinie w dniach 8 i 9 maja na uroczystościach upamiętniających zakończenie II wojny światowej nie wolno wywieszać żadnych rosyjskich flag ani symboli. Tak zdecydował wyższy sąd administracyjny, uchylając tym samym decyzję sądu niższej instancji i orzekając na korzyść berlińskiej policji - informuje portal rbb24.

W ubiegłym tygodniu berlińska policja wydała zakaz umieszczania rosyjskich i ukraińskich flag oraz symboli wokół sowieckich pomników w Treptow, Tiergarten i Schoenholzer Heide 8 i 9 maja. W tych dwóch dniach obchodzona jest 78. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

Ukraińskie stowarzyszenie "Vitsche" złożyło w piątek odwołanie od zakazu i wygrało sprawę. Sąd administracyjny w Berlinie uchylił zakaz wywieszania ukraińskich flag na sowieckich pomnikach w dniach 8 i 9 maja. Policja nie odwołała się od tej decyzji.

Później sąd zezwolił także na wywieszanie rosyjskich flag - według informacji przekazanych stacji rbb przez policję dotyczyło to konkretnie wydarzenia zaplanowanego na 9 maja przy ulicy 17 Czerwca. Policja złożyła odwołanie od tej decyzji. Wyższy sąd administracyjny stwierdził, że prognoza policji, iż symbole mogą przekazywać gotowość do użycia przemocy w związku z toczącą się wojną agresji przeciwko Ukrainie, była słuszna. "W obecnym kontekście mogłyby być one rozumiane jako wyraz sympatii dla prowadzenia wojny" - poinformował sąd.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makejew po ogłoszeniu decyzji sądu napisał na Twitterze w berlińskim dialekcie: "Ick bin een Berliner!" (Jestem berlińczykiem!). https://twitter.com/Makeiev/status/1655583774317453312

Z Berlina Berenika Lemańczyk