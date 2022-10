Niemcy: Rozbudują siedzibę kanclerza za 777 mln euro; by powstał większy apartament wytną też drzewa

Kanclerz Olaf Scholz daje zielone światło dla rozbudowy kancelarii: kosztem 777 mln euro powstać ma 250-metrowe mieszkanie służbowe, żłobek dla dzieci pracowników i lądowisko dla helikoptera. Podwojeniu ulec ma też powierzchnia biurowa. Z planów budowy wynika, że wyciętych zostanie ok. 180 drzew – informuje w piątek portal dziennika „Bild”, który krytykuje te plany w dobie kryzysu i szalejącej inflacji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Brzmi to jak kiepski żart: podczas gdy Niemcy boją się o rachunki za energię, zmagają się z inflacją i brakiem mieszkań, kanclerz Olaf Scholz podwaja powierzchnię swojego Urzędu Kanclerskiego. Planowane (!) koszty: 777 mln euro. I to w czasie, gdy politycy faktycznie powinni być wzorami oszczędności" - podkreśla gazeta.

Powierzchnia biurowa urzędu ma zostać rozbudowana z obecnych 25 tys. mkw. do ok. 50 tys. mkw. Powstać ma też żłobek dla dzieci pracowników, gdzie będzie mogło przebywać maksymalnie 15 podopiecznych (koszt: ok. 2,8 mln euro).

Jak dowiaduje się "Bild", plany rozbudowy obiektu zakładają też wybudowanie lądowiska dla helikopterów, które powstanie na 23-metrowych palach (koszt: 10 mln euro). Powstać ma także mieszkanie służbowe dla urzędującego kanclerza o powierzchni 250 mkw. Zakończenie tych prac przewidywane jest na 2028 rok.

"Krytyka tej drogiej inwestycji, płynąca ze strony Federalnego Trybunału Obrachunkowego jesienią 2020 roku, została zlekceważona. Teraz, w środku najgłębszego kryzysu, w Republice Federalnej ma ruszać ta budowa" - podkreśla "Bild". Jak wylicza dziennik, metr kwadratowy budowy ma kosztować ok. 30 tys. euro.

Jak dowiaduje się gazeta, w związku z zaplanowanymi pracami budowlanymi, po 28 grudnia z ogrodu otaczającego Kancelarię rozpocznie się wycinka 180 drzew (robinie, topole, dęby szypułkowe i bagienne, mające do 60 lat), a ponad 40 drzew ma zostać przesadzonych.

"Aby to zrekompensować, na terenie Ogrodu Kanclerza i otaczających go parków ma zostać posadzonych łącznie 200 nowych drzew - wszystko na koszt podatnika" - zauważa "Bild" i zastanawia się, czy to naprawdę odpowiedni moment na tak ekskluzywną budowę.

"Wiele osób z niepokojem patrzy na nadchodzącą zimę. W tej sytuacji tak kosztowny projekt budowlany jest niepotrzebny. Zamiast planować nowe siedziby, rząd powinien wreszcie zacząć podejmować decyzje w naprawdę palących kwestiach" - skomentował Thorsten Frei (CDU), przewodniczący frakcji Unii.

"W samej Kancelarii słowa krytyki są ignorowane. Według oficjalnego oświadczenia, buduje się +dla przyszłych pokoleń+" - podsumowuje "Bild".