Niemcy: Rozpoczęło się głosowanie w wyborach; w 47 komisjach zarejestrowało się ponad 100 tys. wyborców

O godz. 7 rano rozpoczęło się w Niemczech głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP i ogólnokrajowym referendum. Do głosowania w 47 komisjach wyborczych utworzonych na terenie Niemiec zarejestrowało się ponad sto tysięcy Polaków.

"Na moment zamknięcia systemu elektronicznego e-wybory (o północy 10 października), w którym obywatele polscy mogli rejestrować się do spisu w RFN, zarejestrowano 108 727 zgłoszeń we wszystkich Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Niemiec" - poinformowała PAP rzeczniczka Ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka.

"W berlińskim okręgu konsularnym jest 17 457 zgłoszeń, w kolońskim okręgu konsularnym 47 000".

Rzeczniczka zwróciła uwagę, że do zgłoszeń elektronicznych dojdą jeszcze zgłoszenia przesłane do Konsulatów Generalnych i Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady pocztą tradycyjną, czyli własnoręcznie podpisane wnioski o dopisanie do spisu.

Dodatkowo, w niedzielę w lokalach wyborczych w Niemczech zagłosują też wyborcy z zaświadczeniami pobranymi w miejscach zamieszkania - liczby tych osób naturalnie nie znamy - uzupełniła Szuber-Zasacka.

Minister Spraw Zagranicznych utworzył w Republice Federalnej Niemiec 47 Obwodowych Komisji Wyborczych w okręgach konsularnych - informuje MSZ.

Polacy głosują dziś w komisjach utworzonych m.in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Norymberdze, Hanowerze. Jak podkreśliła Ambasada RP w Berlinie na platformie X: "Zainteresowanie udziałem w wyborach i referendum w jest ogromne. Spróbujmy uniknąć kolejek: lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7:00-21:00. Zapraszamy od samego rana".

Z Berlina Berenika Lemańczyk