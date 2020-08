Niemcy rozszerzą wsparcie dla gospodarki w związku z koronawirusem

Niemieckie partie koalicyjne zgodziły się 25 sierpnia na rozszerzenie środków, mających złagodzić skutki pandemii koronawirusa dla niemieckiej gospodarki. Przedłużono program pracy krótkoterminowej i zdecydowano o zamrożeniu przepisów, dotyczących niewypłacalności firm.

Niemieccy komentatorzy podkreślają, że gospodarka tego kraju w drugim kwartale 2020 roku skurczyła się w największym w historii tempie. W związku z tym rząd desperacko stara się jak najbardziej złagodzić skutki pandemii, zwłaszcza że jest to okres poprzedzający wybory parlamentarne, które mają odbyć się jesienią 2021 roku.

"Koronawirus pozostaje rzeczywistością i wyzwaniem - powiedziała Annegret Kramp-Karrenbauer, liderka CDU po około siedmiu godzinach rozmów z koalicjantami z SPD -Dzisiaj uzgodniliśmy, że rozszerzymy ważne i skuteczne środki, mające być sposobem na radzenie sobie z koronawirusem."

Wśród głównych decyzji znalazło się przedłużenie do końca przyszłego roku dopłat do pracy krótkoterminowej, które miały wygasnąć w marcu 2021 r. Przedłużono także do końca bieżącego roku pomoc pomostową dla małych i średnich firm.

Koalicjanci zgodzili się również na przedłużenie działań, mających na celu powstrzymanie zjawiska upadłości gospodarczych poprzez umożliwienie firmom, znajdującym się w kłopotach finansowych, na odłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do końca roku.

Kilka tygodni temu niemiecki Bundestag uchwalił rządowy projekt pakietu stymulacyjnego dla gospodarki o wartości 130 mld euro.