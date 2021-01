Szczepionka AstraZeneca ma mniejszą skuteczności wśród osób starszych?

Nie ma danych, które sugerowałyby, że skuteczność szczepionki przeciw Covid-19 wyprodukowanej przez brytyjską firmę AstraZeneca wśród osób starszych wynosi tylko 8 proc. - poinformowało we wtorek niemieckie ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na doniesienia medialne w tej sprawie.

Resort powtórzył, że oczekuje, że Europejska Agencja Leków (EMA) podejmie w piątek decyzję ws. zatwierdzenia szczepionki do użytku w Unii Europejskiej.

W poniedziałek wieczorem AstraZeneca zaprzeczyła doniesieniom niemieckich gazet o tym, że jej szczepionka przeciw Covid-19 miała skuteczność poniżej 10 proc. wśród osób powyżej 65. roku życia. Koncern nazwał te informacje "kompletnie fałszywymi".

W dwóch artykułach opublikowanych w odstępie kilku godzin niemieckie dzienniki "Bild" i "Handelsblatt" podały w poniedziałek, że przedstawiciele niemieckich władz obawiają się, że EMA nie dopuści do użytku brytyjskiej szczepionki wśród osób po 65. roku życia. Według "Handelsblatt" to dlatego, że według danych z badań klinicznych skuteczność w tej grupie osób wyniosła 8 proc.; według "Bilda" było to poniżej 10 proc. Obie publikacje powoływały się na źródła w niemieckim rządzie.