Niemcy: rząd chce przedłużyć pracę dwóch elektrowni jądrowych

Rząd Niemiec uważa, że konieczna jest dalsza eksploatacja dwóch elektrowni jądrowych, planowanych pierwotnie do wygaszenia z końcem bieżącego roku. Obecnie zakłada się, że elektrownie Isar 2 i Neckarwestheim będą wykorzystywane jako „rezerwa” w pierwszym kwartale 2023 roku – informuje we wtorek dpa, powołując się na źródła zbliżone do ministerstwa gospodarki.

"Tłem (decyzji) jest napięta sytuacja na francuskim rynku energii elektrycznej" - dodaje dpa. Tygodnik "Spiegel" przytaczał już wcześniej wypowiedzi ministra gospodarki Roberta Habecka o prawdopodobieństwie kontynuowania pracy elektrowni jądrowych do połowy kwietnia 2023 roku.

Według informacji dpa, operatorzy elektrowni jądrowych Isar 2 (Bawaria) i Neckarwestheim (Badenia-Wirtembergia) uzgodnili już z resortem gospodarki kluczowe punkty realizacji planu. Wynika z niego, że obydwie elektrownie mają trafić do tzw. rezerwy operacyjnej po zakończeniu ich standardowej eksploatacji 31 grudnia 2022 roku, aby "zapobiec zbliżającym się wąskim gardłom w sieci energetycznej południowych Niemiec".

Już na początku września Habeck ogłosił plan ewentualnej dalszej, rezerwowej eksploatacji obu elektrowni jądrowych. Trzecia z pracujących nadal elektrowni (Emsland w Dolnej Saksonii) nie stanie się częścią tej rezerwy i najprawdopodobniej zakończy pracę do końca bieżącego roku, zgodnie z pierwotnymi planami rządu.

"Ostateczna decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania energetyki atomowej nie została jeszcze podjęta. Powinna zapaść w tym roku. Ministerstwo chce oprzeć się na wynikach sieciowego testu warunków skrajnych, który Habeck przedstawił kilka tygodni temu" - dodaje dpa. "Niepokój budzi podaż z elektrowni francuskich - ponad połowa tamtejszych elektrowni jądrowych nie jest obecnie podłączona do sieci, więc brakuje prądu, który Niemcy rekompensują częściowo prądem z elektrowni gazowych".

Proces legislacyjny, dotyczący wdrożenia rezerwy operacyjnej, powinien zakończyć się do końca października.