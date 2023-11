Niemcy: Rząd federalny porozumiał się z krajami związkowymi na szczycie migracyjnym

Szybsze procedury azylowe i deportacje, cięcia świadczeń dla osób ubiegających się o azyl, nowy system finansowania utrzymywania uchodźców - to główne ustalenia szczytu migracyjnego z udziałem kanclerza Niemiec Olafa Scholza i premierów krajów związkowych. Negocjacje trwały ponad osiem godzin i skończyły się w nocy z poniedziałku na wtorek.

Spotkanie było "historycznym momentem" - ogłosił Scholz po rozmowach dodając, że wspólnym celem rządu federalnego i władz landów jest powstrzymanie nielegalnej migracji.

Rząd federalny utworzy w porozumieniu z krajami związkowymi komisję, która zajmie się sprawami związanymi z zarządzaniem migracją i lepszą integracją. W jej pracę mają być zaangażowane m.in. Kościoły i związki zawodowe, ale także naukowcy i przedstawiciele organizacji wspierających interesy osób ubiegających się o azyl.

Na szczycie ustalono również, że procedury azylowe powinny być szybsze.

Od przyszłego roku rząd federalny zagwarantuje krajom związkowym 7500 euro na osobę ubiegającą się o azyl rocznie.

Rząd federalny i rządy krajów związkowych chcą wprowadzić karty płatnicze dla uchodźców, za pomocą których mogliby oni kupować towary codziennego użytku bez gotówki. Ograniczyłoby to możliwość transferu pieniędzy z powrotem do kraju pochodzenia przez osoby ubiegające się o azyl, co czasami jest postrzegane jako zachęta do migrowania do Niemiec.

Stacjonarne kontrole wprowadzone w październiku na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią mają zostać utrzymane. Uchodźcy, którzy chcą podróżować do Niemiec z innych krajów UE, powinni być w miarę możliwości odsyłani bezpośrednio do tych krajów. Zgodnie z ustaleniami szczytu, kontrole powinny być przeprowadzane nawet przed niemiecką granicą za zgodą sąsiedniego kraju - informuje tagesschau.de.

Z Berlina Berenika Lemańczyk