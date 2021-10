Niemcy: Rząd federalny stracił miliony na pomoc dla firm w czasie pandemii

Podczas pandemii rząd federalny pomagał firmom wyjść z kryzysu dzięki miliardom euro, pochodzącym w znacznej części z kredytów, udzielanych przez państwowy bank rozwoju KfW. Rząd szacuje, że miliony z tych funduszy pozostaną niespłacone.

Do wewnętrznego raportu federalnego ministerstwa finansów, zawierającego bilans pomocy udzielonej firmom przez rząd, dotarł magazyn "Business Insider". Z dokumentu wynika, że suma niespłaconych przez firmy kredytów to już ponad 330 mln euro, do tego dochodzą tzw. "toksyczne kredyty" (przeterminowane, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zostaną spłacone) o wartości kolejnych setek mln euro.

Aby złagodzić konsekwencje kryzysu wywołanego pandemią, mogącego odbić się na pracownikach i firmach, "od marca 2020 r. rząd federalny wydał z budżetu setki miliardów euro". "Za pośrednictwem KfW państwo udzieliło dziesiątek pożyczek, dofinansowywało firmy" - przypomina "Business Insider".

Wewnętrzny raport federalnego ministerstwa finansów po raz pierwszy pokazuje, jaka część pomocy rządowej jest nie do odzyskania i ile kredytów pozostaje niespłaconych. Ogólnie rząd szacuje, że kwota ta wynosi ok. 330 mln euro w kredytach i pożyczkach udzielonych do 30 września. Ponadto są jeszcze 1533 kredyty, które ministerstwo klasyfikuje jako tzw. "toksyczne", w kwocie blisko 686 mln euro. Z tych pobieżnych szacunków ministerstwa wynika, że ok. miliard euro nie zostanie spłacone.

Inne wielomilionowe straty wiążą się z dużymi gwarancjami udzielonymi przez państwo podczas pandemii. Przy zobowiązaniach wynoszących 877 mln euro, w grupie "toksycznych kredytów" jest kolejne 35,75 mln euro. W raporcie resortu finansów nie są wymienione bilanse tzw. pomocy pomostowej, której łączna wartość wypłaconych środków wyniosła do tej pory ok. 700 mld euro.

Raport przedstawiony przez "Business Insider" ogranicza się głównie do pożyczek z KfW, dużych gwarancji, ubezpieczenia kredytu kupieckiego, pożyczek na rozpoczęcie działalności oraz niektórych instrumentów finansowych z Funduszu Stabilizacji Gospodarczej (WSF).

W sumie rząd federalny wsparł za pośrednictwem funduszu WSF 21 firm na łączną kwotę 8,7 mld euro. Wśród odbiorców funduszy pomocowych są tak duże firmy jak Lufthansa, Grupa Tui i A-Kaiser GmbH. Ta ostatnia firma otrzymała w styczniu od WSF 12,5 mln euro, ale już pół roku później zbankrutowała. Od września prokuratura prowadzi w związku z tym śledztwo w sprawie podejrzeń o nadużycia dotacji. "Możliwe, że milionowa płatność na rzecz A-Kaiser zostanie wkrótce wymieniona w bilansach federalnego ministerstwa finansów jako niespłacony kredyt" - podsumowuje "Business Insider".

