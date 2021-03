Niemcy: Rząd federalny za powołaniem fundacji, która odda hołd pozytywnym aspektom historii Niemiec

Rząd federalny przyjął w środę projekt ustawy o utworzeniu "Fundacji Miejsc Historii Niemieckiej Demokracji". "W Niemczech intensywnie zajmowaliśmy się i nadal będziemy się zajmować otchłaniami naszej historii. Jednocześnie chcemy złożyć odpowiedni hołd pozytywnym aspektom naszej historii" - uzasadniono.

Ustawa ta ma na celu utworzenie federalnej fundacji prawa publicznego dla wspierania miejsc o znaczeniu narodowym, które są symbolami burzliwej historii demokracji w Niemczech. Celem jest uświadomienie, szczególnie młodym pokoleniom, wartości wolnego, demokratycznego porządku - informuje w środę biuro prasowe niemieckiego rządu.

Minister Kultury i Mediów Monika Gruetters, która przedstawiła projekt ustawy podkreśliła: "W Niemczech intensywnie zajmowaliśmy się i nadal będziemy się zajmować otchłaniami naszej historii. Jednocześnie chcemy złożyć odpowiedni hołd pozytywnym aspektom naszej historii. W tym celu wzmacniamy wiele miejsc we wszystkich regionach Republiki Federalnej, w których kształtuje się pamięć o tradycji liberalnej. Począwszy od kościoła św. Pawła (kościół we Frankfurcie był latach 1848-1849 miejscem obrad delegatów Zgromadzenia Narodowego, pierwszego wybranego w wolnych wyborach parlamentu niemieckiego - PAP) i konstytucji weimarskiej, poprzez Republikę Bońską, pokojową rewolucję w NRD, aż po zjednoczone Niemcy. Autentyczne miejsca mogą być wykorzystane do zilustrowania tego, co jest warte obrony i dlaczego możemy czerpać szczerą radość z najważniejszych momentów naszej demokratycznej historii".

Przyjęty dziś projekt ustawy jest częścią uzgodnionej w umowie koalicyjnej koncepcji wspierania miejsc niemieckiej historii demokratycznej.

bml/ jar/