Niemcy: Rząd kupił rury, które były przeznaczone dla gazociągu Nord Stream 2; wykorzysta je do budowy terminalu LNG

Rury, które były przeznaczone dla gazociągu Nord Stream 2, mają zostać wykorzystane przy budowie planowanego terminalu LNG u wybrzeży bałtyckiej wyspy Rugia. Rząd Niemiec zakupił w tym celu zapasowe rury z gazociągu - potwierdziło w poniedziałek wieczorem w Berlinie ministerstwo gospodarki.

Według informacji portalu gazety "Ostsee-Zeitung" zakupiono kilka tysięcy rur. Ministerstwo stwierdziło: "Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby rur i kosztów, ponieważ umowy zostały zakwalifikowane jako poufne".

Według wcześniejszych informacji rządu landu Meklemburgia-Pomorze Przednie rury Nord Stream 2 o łącznej długości 60 km są przechowywane w Sassnitz na Rugii. Ministerstwo podkreśliło, że wszystkie kwestie związane z sankcjami zostały wyjaśnione ze sprzedającym, spółką Nord Stream 2 AG.

Niemiecki rząd chce zbudować u wybrzeży Rugii pływający terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG). Obiekt ma pomóc w zabezpieczeniu dostaw gazu dla Niemiec, ponieważ nie otrzymują one już gazu z Rosji. Budowa gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie została zakończona. Jednak w związku z inwazją Rosji na Ukrainę nie wszedł on do eksploatacji - pisze agencja dpa.

Z Berlina Berenika Lemańczyk