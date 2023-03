Niemcy: Rząd o filmie ukazującym zastrzelenie ukraińskiego żołnierza: "szokujące"

W internecie pojawił się film ukazujący zabójstwo mężczyzny w ukraińskim mundurze przez rosyjskich żołnierzy. Rząd Niemiec określił nagranie jako "szokujące". "Jeśli to jest autentyczne, byłaby to zbrodnia wojenna" – podkreślił we wtorek rzecznik MSZ w Berlinie.

Niezależnie od tego przypadku Niemcy udzielają Ukrainie ogólnego wsparcia logistycznego w wyjaśnianiu zbrodni wojennych. Na przykład Federalny Urząd Śledczy (BKA) dostarczył w ubiegłym roku materiały do prac kryminalistycznych - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, cytowany przez agencję dpa. Ponadto BKA wspiera śledztwa, przesłuchując jako świadków ukraińskich uchodźców.