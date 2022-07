Blokowanie rurociągu Nord Stream nie ma żadnych przyczyn technicznych - twierdzi rząd Niemiec

Nie ma przyczyn technicznych, które uzasadniałyby zmniejszenie przesyłu gazu z Rosji przez rurociąg Nord Stream; ograniczenia w transporcie to gra Rosji, ale nie mamy zamiaru się jej poddać - przekazała w środę zastępczyni rzecznika rządu Niemiec Christiane Hoffmann.

Od środy Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Niemiec przez położony na dnie Bałtyku Nord Stream 1 do ok. 20 proc. nominalnej zdolności przesyłowej gazociągu. Rosyjski koncern twierdzi, że musiał wyłączyć kolejną turbinę w głównej tłoczni gazociągu.

21 lipca Gazprom wznowił przesył przez NS1 po trwających 10 dni pracach konserwacyjnych, ale dostarczano tylko 40 proc. gazu. Koncern twierdzi, że ograniczenia w przesyle są spowodowane opóźnieniem w powrocie serwisowanej w Kanadzie turbiny. Władze tego kraju, pod naciskiem rządu w Berlinie, 17 lipca zdecydowały się wysłać turbinę do Niemiec. Urządzenie na razie nie trafiło jeszcze z powrotem do Rosji.

Blokowanie Nord Stream przez Rosję jest podyktowane politycznie

"Z naszego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, by turbina została przetransportowana do Rosji" - podkreśliła Hoffmann. Tak jak poprzednio, nie widzimy żadnych przyczyn technicznych ograniczenia w przesyle gazu, to co obserwujemy to w rzeczywistości "gra o władzę, ale nie pozwolimy, by to wywarło na nas wpływ" - dodała wicerzeczniczka niemieckiego rządu.

"Gaz jest teraz częścią polityki zagranicznej Rosji, możliwe, że jej strategii wojennej" - powiedział z kolei szef regulującej rynek energii i gazu Federalnej Agencji ds. Sieci, Klaus Mueller.

W środę gaz w holenderskim hubie TTF zdrożał w stosunku do wtorkowego zamknięcia o 10 proc., osiągając rekordowe poziomy ponad 220 euro za MWh.