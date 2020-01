Niemcy: Rząd przyjął projekt ustawy o rezygnacji z węgla

Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy, która przewiduje zaprzestanie produkcji prądu z węgla najpóźniej do 2038 roku. Liczący około 200 stron dokument trafi teraz do Bundestagu. Media w RFN przewidują, że zostanie on przyjęty w połowie bieżącego roku.

Zgodnie z projektem ustawy operatorzy elektrowni i kopalni węgla brunatnego mogą ubiegać się o odszkodowania za konieczność wcześniejszego wyłączenia. W sumie na rekompensaty rząd Niemiec przewidział 4,35 miliarda euro.

Również elektrownie produkujące prąd z węgla kamiennego mogą ubiegać się o odszkodowania.

Dla osób pracujących w tej branży i zbliżających się do wieku emerytalnego gabinet kanclerz Angeli Merkel wyasygnuje środki z budżetu na dodatki do płacy, które mają ułatwić przejście na emeryturę.

W ubiegłym roku 18,8 proc. produkowanej w Niemczech energii pochodziło z elektrowni pracujących na węglu brunatnym, a 9,4 proc. - na węglu kamiennym. RFN ma pokaźne pokłady węgla brunatnego. Węgiel kamienny pochodzi wyłącznie z importu.

W środę rano aktywiści klimatyczni protestowali przed Urzędem Kanclerskim przeciwko ustawie. Ich zdaniem działania rządu są zbyt opieszałe i z węgla należałoby wycofać się do 2030 roku.

Niemieckie plany zostaną prawdopodobnie częściowo sfinansowane ze środków unijnego tzw. Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism), który ma dysponować w latach 2021-2027 kwotą około 100 mld euro i rozdzielać ją między kraje i regiony, które mogą być najbardziej dotknięte realizacją ambitnych planów UE dotyczących ochrony środowiska.

Z Berlina Artur Ciechanowicz