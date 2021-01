Niemcy: Rząd: szczepionki Moderny przewożono w odpowiedni sposób

Dostarczone do Berlina i Brandenburgii szczepionki przeciwko koronawirusowi amerykańskiej firmy Moderna były przewożone w odpowiednich warunkach i można je bezpiecznie stosować - oświadczył w środę w Berlinie rzecznik niemieckiego federalnego ministerstwa zdrowia.

Nieco wcześniej władze obu tych krajów związkowych, do których dotarły we wtorek liczące po 2400 dawek pierwsze dostawy szczepionki Moderny, poinformowały, że zostanie ona użyta dopiero po przeprowadzeniu kontroli jakości. Powoływano się przy tym na doniesienia o jakoby niezgodnych z wymogami warunkach transportowania szczepionki, w tym o problemach z jej chłodzeniem.

"W trakcie zorganizowanego przez władze federalne transportu z federalnego centralnego magazynu w Quakenbrueck (w Dolnej Saksonii) do centralnej rozdzielni w Brandenburgii mogło dojść do problemów z chłodzeniem. Jest to obecnie sprawdzane" - powiedział rzecznik brandenburskiego krajowego ministerstwa zdrowia. Podobne zastrzeżenia wyraził resort zdrowia (senatu) Berlina.

Reagując na to rzecznik federalnego ministerstwa zdrowia zapewnił, iż "jakość szczepionek nie ucierpiała i można je bezwarunkowo stosować". Dodał, że centralne rozdzielnie obu krajów związkowych zostały już o tym zawiadomione przez odpowiedzialną za przewóz szczepionek Bundeswehrę.

W Berlinie i Brandenburgii trwa już szczepienie przeciwkoronawirusową szczepionką firm Biontech i Pfizer, która została dopuszczona do użytku jako pierwsza.