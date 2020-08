Niemcy: Rząd: wybory na Białorusi poza minimalnymi standardami

W trakcie wyborów prezydenckich na Białorusi nie przestrzegano minimalnych standardów wyborów demokratycznych - oświadczył w poniedziałek rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Potępił również akty przemocy wobec pokojowo demonstrujących obywateli i zatrzymania dziennikarzy.

"Polityczne kierownictwo państwa musi zaakceptować wolę obywatelek i obywateli" - podkreślił. Dodał, że trwają starania o wspólną reakcję Unii Europejskiej w tej sprawie.

Rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec wskazał na zaobserwowane i rozgłoszone w czasie przed niedzielnymi wyborami poważne represje oraz arbitralne aresztowania krytyków obecnej władzy. Nazwał to "polityką zastraszania", skierowaną przeciwko dziennikarzom i i blogerom, a także przeciwko obywatelom chcącym skorzystać ze swych praw. Przypomniał, że już wcześniej próbowano na Białorusi podejmować reformy, ale "pod tym względem przebieg wyborów musimy uznać za krok wstecz".

Według wstępnych wyników w wyborach zwyciężył urzędujący prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, zdobywając 80,23 proc. głosów. Jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska otrzymała 9,9 proc.

Niezależni obserwatorzy twierdzą, że w czasie wyborów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a frekwencja w lokalach wyborczych była zawyżana. Wieczorem na ulicach Mińska doszło do protestów, które zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa. Do starć doszło też w Grodnie, w Witebsku i innych miastach.