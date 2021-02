Niemcy: Rząd za zwiększeniem udziału energii odnawialnych w funkcjonowaniu transportu

Rząd Niemiec uchwalił w środę projekt nowelizacji ustawy o paliwach ekologicznych, co pozwoli zwiększyć do roku 2030 udział energii odnawialnych w funkcjonowaniu niemieckiego transportu do 28 proc. Będzie to dwa razy więcej niż wyznaczone przez UE jako cel 14 proc.

W myśl nowelizacji, zawartość produkowanej z wody i dwutlenku węgla przy pomocy ekologicznego prądu syntetycznej nafty w paliwie lotniczym ma stopniowo osiągnąć do końca bieżącej dekady 2 proc.

Nie zmieni się natomiast wynoszący obecnie 4,4 proc. dozwolony poziom uzupełniania paliw płynnych substancjami wytwarzanymi z roślin. Używanie w tym celu oleju palmowego będzie od roku 2026 zakazane.

"Ustawa o wspieraniu przyjaznych klimatowi paliw jest dla rządu skutecznym narzędziem rzeczywistego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych" - oświadczyła w środę niemiecka socjaldemokratyczna minister środowiska Svenja Schulze.

Jak podkreśliła, musi się przy tym zapewnić, by biopaliwa nie przyczyniały się do niszczenia przyrody, a "to, co ma zastąpić ropę naftową, nie może jednocześnie unicestwiać lasów tropikalnych".