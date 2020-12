Niemcy: Rząd zaniepokojony planami demonstracji koronasceptyków w Dreźnie

Ruch koronasceptyków zamierza 12 grudnia demonstrować w Dreźnie. Prawicowi ekstremiści z całej Europy masowo reklamują to wydarzenie w sieciach społecznościowych; mobilizacja skrajnych ugrupowań budzi niepokój władz - informuje w piątek telewizja ARD.

"Chuligani, nacjonaliści, ultrasi" - głosi podpis pod opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciem zakapturzonych prawicowych ekstremistów, którzy maszerowali przez Lipsk 7 listopada 2020 roku. Wpis i fotografia mają reklamować kolejną demonstracji koronasceptyków, która ma się odbyć w Dreźnie w przyszłą sobotę.

Zdjęcie zostało udostępnione m.in. na kanale komunikatora Telegram, który otwarcie propaguje prawicowy ekstremizm.

Eksperci z niepokojem obserwują, jak brutalne grupy neonazistów i chuliganów promują to wydarzenie w całym kraju, a w niektórych przypadkach nawet w Europie. W sieciach społecznościowych pojawiły się posty członków prawicowych, ekstremistycznych francuskich i czeskich grup, wzywające do podróży do Drezna.

Wpływ środowiska prawicowych ekstremistów, które konsoliduje się wokół protestu koronasceptyków, był już widoczny 7 listopada podczas demonstracji w Lipsku. Kilkaset zorganizowanych grup, w tym prawicowych rockmanów i chuliganów, zebrało się na obrzeżach lipskiego Augustusplatz. Saksońska policja nie miała wystarczającej liczby funkcjonariuszy, aby powstrzymać gwałtowne zamieszki. Prawicowi ekstremiści przedarli się przez policyjne kordony i "wywalczyli" drogę dla przerwanej wcześniej demonstracji. Opisywali później to wydarzenie na portalach społecznościowych jako ich wielki sukces.

Socjolog Robert Claus, który bada zjawisko powstawania i organizowania się sieci prawicowych ekstremistów, uznaje obecną sytuację i plan demonstracji za niebezpieczne.

"Z jednej strony zobaczymy spektrum, które było już aktywne w Saksonii i gdzie indziej w ostatnich tygodniach: zorganizowani prawicowi ekstremiści, prawicowe grupy sztuk walki i chuligani" - mówi Claus w wywiadzie dla portalu Tagesschau.

"Oczywiście zawsze trudno jest z wyprzedzeniem dokładnie przewidzieć, czy grupy, które mają zostać zmobilizowane, rzeczywiście przybędą. Ale widać, że prawicowi ekstremistyczni chuligani pojawiali się kilka razy na protestach antykoronawirusowych w Europie tej jesieni, a nawet organizowali je w Lipsku, Berlinie, Bratysławie, Kopenhadze i innych miejscach. Błędem byłoby niedocenianie ich mobilizacji" - dodaje.

Według Clausa "demonstracja w Dreźnie powinna zostać zakazana przez władze".

Ratusz Drezna oznajmił, że jak dotąd w sprawie demonstracji "nie ma decyzji", lecz procedura jest w toku i "będzie uwzględniać również bieżące zdarzenia".

Mobilizacja ekstremistów na 12 grudnia budzi niepokój władz. Saksoński Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji informuje: "Wezwanie jest przedmiotem ożywionych dyskusji na prawicowej scenie ekstremistycznej na szczeblu regionalnym i krajowym. Wydarzenie jest tam mocno reklamowane. Doświadczenie pokazuje, że mobilizacja stanie się intensywniejsza na krótko przed wydarzeniem".

Jeszcze przed demonstracją koronasceptyków 7 listopada w Lipsku państwowy Urzędu Ochrony Konstytucji ostrzegał przed masową mobilizacją skrajnych i brutalnych ugrupowań.

Prezes Urzędu Ochrony Konstytucji w Turyngii Stephan Kramer powiedział stacji RBB, że Urząd Ochrony Konstytucji zaobserwował, iż w całym kraju "prawicowi ekstremiści, +obywatele Rzeszy+, przeciwnicy szczepień i zwolennicy teorii spiskowych" przejmują władzę "w ruchu koronasceptyków".

Z Berlina Berenika Lemańczyk