Niemcy wyślą 178 czołgów Leopard 1 na Ukrainę

Rząd Niemiec zatwierdził eksport nawet do 178 czołgów Leopard 1A5 na Ukrainę. Ogłosiły to we wtorek wspólnie Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Obrony. To, ile czołgów bojowych zostanie faktycznie dostarczonych, zależy od niezbędnych prac remontowych.

Podczas podróży na Ukrainę we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział wcześniej, że Ukraina ma otrzymać ponad 100 Leopardów 1A5.

Szef koncernu zbrojeniowego Rheinmetall Armin Papperger we wtorek w Berlinie mówił o 20 do 25 czołgach, które mogłyby zostać dostarczone w krótkim czasie z zapasów grupy. Do końca 2024 roku mogłoby zostać dostarczonych pozostałych 88 egzemplarzy posiadanych przez Rheinmetall.

Według informacji portalu dziennika "Welt", oprócz Rheinmetall, firma FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ma na stanie 99 Leopardów 1.

Leopard 1, to pierwszy czołg bojowy zbudowany dla Bundeswehry po II wojnie światowej. Od 1965 roku do połowy lat 80. wyprodukowano 4700 sztuk. Bundeswehra wycofała ze służby ostatniego Leoparda 1 20 lat temu - przypomina "Welt".