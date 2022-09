Niemcy: Rząd zatwierdził eksport broni do Arabii Saudyjskiej

Rząd Niemiec po raz pierwszy od początku kadencji wydał zgodę na dostawę sprzętu i amunicji do myśliwców do Arabii Saudyjskiej, korzystając z wyjątku od szeroko zakrojonego zakazu eksportu broni do tego kraju - informuje w czwartek dpa, powołując się na pismo ministra gospodarki Roberta Habecka do komisji gospodarczej Bundestagu.

W rezultacie zatwierdzonej transakcji do Arabii Saudyjskiej - która, jak podkreśla dpa, jest "bardzo kontrowersyjnym klientem" - trafi sprzęt i amunicja do myśliwców Eurofighter i Tornado o wartości 36 mln euro. W ramach europejskiego projektu współpracy dostarczone zostaną również części zamienne do Airbusa A330 MRTT o wartości 2,8 mln euro.

Poprzedni rząd Niemiec (złożony z chadeckich partii CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD) w dużej mierze wstrzymał eksport broni do Arabii Saudyjskiej, m.in. z powodu jej zaangażowania w wojnę w Jemenie oraz w morderstwo dziennikarza i dysydenta Dżamala Chaszodżdżiego. Jednak rząd jednocześnie zezwolił na wyjątki dla wspólnych projektów z partnerami, z czego wielokrotnie korzystano - przypomina dpa. Zezwolenia eksportowe stanowią część wspólnych programów z Włochami, Hiszpanią i Wielką Brytanią.

Agencja zauważa, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz w ostatnią sobotę gościł w Arabii Saudyjskiej, która jest jednym z największych światowych eksporterów energii.

Wydanie zezwolenia na sprzedaż uzbrojenia dla Arabii Saudyjskiej ostro skrytykowała Sevim Dagdelen z Lewicy, szefowa komisji spraw zagranicznych Bundestagu. Określiła ona to działanie jako przestępcze.

"Najwyraźniej zatracono wszelkie zahamowania dotyczące zbrojenia autorytarnych reżimów i podsycania wojen na świecie" - podkreśliła Dagdelen.