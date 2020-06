Niemcy: Rzecznik rządu: ufamy amerykańskiej demokracji

W obliczu eskalacji społecznych protestów w USA rząd Niemiec wyraża swe zaufanie dla amerykańskiej demokracji - oświadczył w środę w Berlinie rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Zapytany o to, jaka jest oficjalna niemiecka reakcja na oświadczenie prezydenta Donalda Trumpa o możliwości użycia wojska przeciwko łamiącym prawo demonstrantom, Seibert odpowiedział: "Ameryka jest silną demokracją, w której trwa ożywiona debata na temat tego wszystkiego, co się dzieje. Nie potrzeba tam naszych wskazówek".

"Śmierć George'a Floyda, tego czarnoskórego obywatela, wstrząsnęła wieloma ludźmi w Niemczech i na całym świecie. Wstrząsnęła także niemieckim rządem" - zapewnił Seibert.

"To oburzająca i także możliwa do uniknięcia śmierć, co jest szokujące. Jako niemiecki rząd z uwagą śledzimy to, co dzieje się obecnie w Ameryce. Śledzimy to również na zasadzie współodczuwania, gdyż Niemcy i USA łączą od dziesięcioleci ścisłe więzi" - dodał rzecznik.

Jak zaznaczył, w USA odbywają się także liczne pokojowe protesty i niemieckie władze mają nadzieję, że akty przemocy zakończą się i górę wezmą mądre głosy, domagające się pokojowego współżycia oraz wyeliminowania rasizmu.

Seibert przyznał, że również w Niemczech ludzie o innym kolorze skóry bądź obcojęzycznych nazwiskach mogą zaświadczyć o stosowaniu wobec nich dyskryminacji. Stanowi to wezwanie do angażowania się na rzecz innego społeczeństwa. "Z całą pewnością rasizm nie jest problemem amerykańskim, lecz problem ten występuje w wielu społeczeństwach i jestem pewien, że rasizm istnieje także w Niemczech" - podkreślił.

W udzielonej tygodnikowi "Der Spiegel" i opublikowanej wcześniej w środę na jego stronie internetowej wypowiedzi niemiecki socjaldemokratyczny minister spraw zagranicznych Heiko Maas ostro skrytykował deklarację Trumpa o możliwości użycia personelu sił zbrojnych przeciwko uczestnikom zamieszek.

Zdaniem Maasa, grożenie zastosowaniem siły wywoła tylko dalsze akty przemocy. "Zamiast dolewać oliwy do ognia, trzeba działać pojednawczo. Zamiast pozwalać się dzielić, powinniśmy zewrzeć szeregi przeciwko radykalnym ekstremistom" - powiedział szef niemieckiej dyplomacji.