Niemcy rzucą miliardy euro na rekompensaty dla przemysłu

Niemiecki rząd wypracował porozumienie w sprawie pakietu środków mających wesprzeć przemysł w obliczu wysokich cen energii elektrycznej, zwiększając wysiłki mające na celu powstrzymywanie firm przed przenoszeniem się do krajów o niższych kosztach produkcji.

- Tylko w przyszłym roku wsparcie wyniesie do 12 mld euro – powiedział cytowany przez agencję Reuters kanclerz Niemiec Olaf Scholz, nazywając pakiet „bardzo dobrą wiadomością”.

Celem pakietu jest zapewnienie niemieckiemu przemysłowi konkurencyjności w obliczu kryzysu energetycznego, jaki wywołało zakręcenie kurka z rosyjskim gazem po wybuchu wojny na Ukrainie.

Działania zawarte w przyjętym pakiecie obejmują obniżenie podatku od energii elektrycznej do minimalnego poziomu dozwolonego przez prawo Unii Europejskiej dla wszystkich firm produkcyjnych, a także podniesienie i przedłużenie o pięć lat rekompensat za podwyżki cen energii otrzymywanych przez 350 firm konkurujących na arenie międzynarodowej i najbardziej narażonych na delokalizację.

Minister finansów Christian Lindner podkreślił, że wsparcie nie spowoduje przekroczenia konstytucyjnych limitów zadłużenia.

Negocjacje porozumienia, dotyczącego wsparcia dla przemysłu trwały miesiącami w rządowej koalicji.

- Ważne, że znaleźliśmy wspólną drogę, dzięki której możemy wspierać konkurencyjność przemysłu – od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje - stwierdził cytowany przez Reutera minister gospodarki Robert Habeck.

Jednak przedstawiciele niemieckiego przemysłu mają wątpliwości, czy tego typu wsparcie będzie wystarczające. Cytowana przez agencję Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) zwraca uwagę, że rekompensaty to ważny sygnał dla sektorów niezwykle energochłonnych, jednak może to być za mało, by zapewnić konkurencyjne ceny energii elektrycznej dla niemieckiego przemysłu.