Niemcy: Sąd przyznał klientom producentów cukru wysokie odszkodowania

Sąd w Mannheim przyznał klientom producentów cukru duże odszkodowania. Wielcy producenci cukru Suedzucker, Nordzucker i Pfeifer & Langen mają zapłacić milionowe odszkodowania za narzucanie zbyt wysokich cen cukru w wyniku porozumień kartelowych - orzekł sąd.

Sąd okręgowy w Mannheim zdecydował w piątek, że Nestle Deutschland AG ma prawo do około 8,4 mln euro odszkodowania, a Molkerei Alois Mueller GmbH & Co. - do około 6,3 mln euro plus odsetki w podobnej wysokości. Wyroki nie są jeszcze prawomocne, stronom przysługuje apelacja - poinformował rzecznik sądu.

W swoich wyrokach sąd stwierdził, że ceny przetworzonego cukru w Niemczech zostały zawyżone o około 2 proc. w okresie od 1997 roku do września 2009 roku z powodu działań naruszających wolność konkurencji. "Producenci zaprzeczyli, jakoby ich klienci ponieśli jakiekolwiek szkody" - powiadomił portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung".

W 2014 roku Bundeskartellamt (Urząd Antymonopolowy) nałożył grzywny w wysokości 280 mln euro na producenta Suedzucker z Mannheim, Nordzucker z Brunszwiku oraz Pfeifer & Langen (Diamant-Zucker) z siedzibą w Kolonii.

Urząd uznał, że przedsiębiorstwa uzgadniały obszary sprzedaży, kwoty i ceny w ciągu kilku lat do 2009 roku - przypomniał portal.