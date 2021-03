Niemcy: Samorządy chcą jednolitych wytycznych dotyczących godziny policyjnej

Stowarzyszenie Miast i Gmin wsparło stanowisko kanclerz Angeli Merkel w debacie na temat dramatycznie rosnących wskaźników infekcji i wezwało do zwiększenia "ogólnokrajowych barier ochronnych". Apeluje o jasne wytyczne dotyczące godzin policyjnych.

Szef niemieckiego Związku Miast i Gmin zaapelował o jasne wytyczne dotyczące wprowadzania ewentualnych godzin policyjnych. "W przypadku ewentualnych ograniczeń dotyczących wychodzenia, warto byłoby przedstawić jasne, jednolite wytyczne" - powiedział we wtorek przewodniczący stowarzyszenia Gerd Landsberg portalowi RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Landsberg podkreślił, że wprowadzenie ogólnokrajowej godziny policyjnej w okresie świąt wielkanocnych bez względu na lokalny poziom zachorowań może być bardzo problematyczne z punktu widzenia prawa konstytucyjnego.

"Można to sobie jednak wyobrazić, aby przewidzieć ograniczenia, gdy wartość zachorowań wzrośnie do poziomu powyżej 150 lub 200 (tygodniowo na 100 000 mieszkańców - PAP)". W każdym przypadku ograniczenia dotyczące wychodzenia musiałyby być, zdaniem przewodniczącego, "dobrze uzasadnione" oraz "mogą być rozważane jedynie na poziomie regionalnym i muszą być ograniczone w czasie".

W celu powstrzymania infekcji koronawirusa, Landsberg wzywa również rządy federalne, krajowe i władze lokalne do połączenia sił. "Wspólny apel władz federalnych, stanowych i lokalnych do ludzi, aby ograniczyć kontakt do niezbędnego minimum w okresie świąt wielkanocnych byłby również właściwym i ważnym sygnałem" - powiedział. "Potrzebujemy mniej wytykania palcami, a więcej działań zbiorowych".

Zdaniem Landsberga "kanclerz ma rację, wzywając do ograniczenia kontaktów i podjęcia dalszych środków. Niestety, rządowi federalnemu i krajom związkowym zabrakło konkretów w umowie o tzw. hamulcu bezpieczeństwa (przywrócenia obostrzeń twardego lockdownu od wartości 100 zachorowań na 100 000 mieszkańców w ciągu tygodnia - PAP), która powinna być szybko przepracowana".

Między rządem federalnym a rządami krajów związkowych wybuchł spór o właściwą strategię w polityce walki z koronawirusem, po tym jak kanclerz w talk show "Anne Will" skrytykowała kilka krajów związkowych za podjęcie kroków w kierunku poluzowania restrykcji pandemicznych.

W wyniku zamieszania wokół tzw. wielkanocnego odpoczynku (surowsze ograniczenia sanitarne na Wielkanoc - PAP), który został początkowo wprowadzony, a następnie wycofany, wybuchła również debata na temat kompetencji federalizmu. "Nikt nie kwestionuje federalizmu, ale pandemia pokazała, że sensowne byłoby przyjęcie wytycznych federalnych, aby móc zdefiniować na przykład, w jakim okresie będą obowiązywać ograniczenia", podkreślił Landsberg. Ponieważ jednak wymagałoby to zmiany prawa, jest to w najlepszym razie perspektywa, ale nie rozwiązanie krótkoterminowe.

Z Berlina Berenika Lemańczyk