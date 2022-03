Niemcy: Scholz o wyjeździe premierów do Kijowa: trzeba używać wszystkich formatów rozmów

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz pozytywnie odniósł się do wyjazdu do Kijowa szefów rządów Polski, Czech i Słowenii, którzy mają się tam spotkać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. „Teraz ważne jest wykorzystanie wszystkich formatów dyskusji i ich utrzymywanie” – powiedział we wtorek kanclerz.

"Dobrze, jeśli spróbuje się różnych możliwości, aby pomóc w obecnej sytuacji. Międzynarodowa społeczność realizuje jasną strategię polityczną, aby pomóc Ukrainie" - dodał Scholz.

W jego ocenie rozmowa z prezydentem Zełenskim to bardzo dobre posunięcie, ale należy też "oczywiście" rozmawiać także z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, aby wzywać do zawieszenia broni. "Wszyscy jesteśmy aktywni na różne sposoby i to dobrze" - stwierdził Scholz.

Premierzy Polski, Czech i Słowenii - Mateusz Morawiecki, Petr Fiala i Janez Jansza - chcą spotkać się osobiście we wtorek z Zełenskim. Do Kijowa pojechał też wicepremier Jarosław Kaczyński. Stolica Ukrainy jest w ostatnich dniach mocno ostrzeliwana przez wojska rosyjskie.

Wizyta szefów rządów była ściśle skoordynowana z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - poinformował rzecznik polskiego rządu. O wyjeździe poinformowano również sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i rząd USA.