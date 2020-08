Niemcy: Scholz: wsparcie dla gospodarki w związku z koronawirusem będzie zwiększone

Wicekanclerz i minister finansów Niemiec Olaf Scholz oznajmił w środę, że dodatkowe środki mające złagodzić skutki pandemii koronawirusa dla gospodarki kraju wyniosą 10 mld euro. We wtorek partie koalicyjne w RFN uzgodniły zwiększenie pakietu pomocowego.

"Naszym celem jest teraz ustabilizowanie gospodarki. (...) Fakt, że działaliśmy szybko i na dużą skalę sprawił, że Niemcy radzą sobie z kryzysem znacznie lepiej niż inne (kraje)" - powiedział Scholz w wywiadzie dla publicznej telewizji ZDF.

Podkreślił, że niemiecka gospodarka już teraz jest w lepszej kondycji niż kilka tygodniu temu, a rząd wierzy, iż trafne są prognozy, zgodnie z którymi osiągnie ona dynamikę sprzed kryzysu pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku.

Niemieckie partie koalicyjne zgodziły się we wtorek na rozszerzenie środków mających wesprzeć gospodarkę. Przedłużono program pracy krótkoterminowej i zdecydowano o zamrożeniu przepisów, dotyczących niewypłacalności firm.

W drugim kwartale tego roku niemiecka gospodarka kurczyła się w największym w historii tempie. Rząd kanclerz Angeli Merkel stara się złagodzić skutki pandemii, zwłaszcza że jest to okres poprzedzający wybory parlamentarne, które mają odbyć się jesienią 2021 roku.

Wśród głównych decyzji znalazło się przedłużenie do końca przyszłego roku dopłat do pracy krótkoterminowej, które miały wygasnąć w marcu 2021 roku. Przedłużono także do końca bieżącego roku pomoc pomostową dla małych i średnich firm.

Kilka tygodni temu niemiecki Bundestag uchwalił rządowy projekt pakietu stymulacyjnego dla gospodarki o wartości 130 mld euro.