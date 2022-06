Niemcy: Schwarzenegger o wojnie na Ukrainie: jakby na to nie patrzeć, mamy krew na rękach

Legenda kina akcji Arnold Schwarzenegger zabrał głos w sprawie wojny na Ukrainie. "Jakby na to nie patrzeć, mamy krew na rękach, bo finansujemy wojnę" - powiedział gwiazdor Hollywood na zorganizowanym z jego inicjatywy szczycie na temat ochrony klimatu Austrian World Summit.

"1300 pocisków, które Rosja wystrzeliła w kierunku ukraińskich miast w ciągu pierwszych dwóch miesięcy wojny, kosztowało 7,7 mld euro" - ocenił Schwarzenegger cytowany w środę przez niemiecki dziennik "Bild". Dodał, że to bardzo dużo, ale zwrócił uwagę, że "w tym samym okresie Europa zapłaciła Rosji za paliwo 44 mld euro".

Oczywiście "Rosjanie są zdenerwowani, że tracą swoich żołnierzy i sprzęt, czołgi, samoloty i inne rzeczy" - powiedział we wtorek Schwarzenegger. Ale mogliby powiedzieć: "Hej, przynajmniej nie musimy płacić za tę wojnę. Europejczycy przysyłają nam pieniądze. To oni płacą za wojnę" - zauważył były gubernator Kalifornii, który z uczestnikami szczytu w Wiedniu połączył się za pośrednictwem łącza wideo z Toronto.

Bohater filmów akcji zażądał: "Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby położyć kres naszej zależności od paliw kopalnych". Schwarzenegger od lat walczy z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Wojna napastnicza Rosji to kolejny powód, by jak najszybciej zrezygnować z paliw kopalnych - powiedział.

Z Berlina Berenika Lemańczyk