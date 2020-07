Niemcy: Sędzia Mueller: poleciłbym palenie trawki wszystkim niemieckim sędziom

Poleciłbym wszystkim niemieckim sędziom palenie trawki. Większość nie zauważy różnicy, a inni stwierdzą: "Och, nie jest tak źle" – powiedział w rozmowie z serwisem Welt niemiecki sędzia Andreas Mueller, który specjalizuje się w sprawach młodocianych przestępców.

Jak podał Welt, Mueller jest jednym z najważniejszych zwolenników legalizacji marihuany w Niemczech. Sędzia zwrócił się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, by odniósł się do niekonstytucyjnego - jego zdaniem - zakazu używania konopi indyjskich.

59-letni Mueller jest sędzią w Bernau, znanym z surowych wyroków w sprawach młodocianych przestępców i prawicowych radykałów. Drugi tor jego działań to polityka antynarkotykowa - angażuje się w nią od dwóch dekad, przekonując, że tolerancja i edukacja są skuteczniejsze od straszenia.

We wrześniu 2019 r. Mueller zawiesił dwa postępowania, w których dwóch mężczyzn miało odpowiedzieć za posiadanie niewielkich ilości konopi indyjskich. Mueller oświadczył wtedy, że Federalny Trybunał Konstytucyjny powinien zrewidować podejście niemieckiego prawa karnego odnośnie posiadania i zażywania marihuany.

Sprawą tą niemiecki Trybunał Konstytucyjny zajmował się poprzednio w 2002 r. Jednak sędzia Mueller uważa, że przez te dwie dekady wiele zmieniło się na arenie międzynarodowej, pojawiło się wiele nowych badań z zakresu medycyny, wiedzy z zakresu leczenia uzależnień itp.

"Przez te lata wiele sądów najwyższych, od Meksyku po Afrykę Południową, stwierdziło: kryminalizacja marihuany stanowi naruszenie ogólnych praw osobistych i naruszenie wolności. Kanada i liczne stany USA również zalegalizowały w tym czasie konopie indyjskie. Te fakty powinny zmienić dyskurs także w Niemczech, już czas na to" - przekonuje sędzia Mueller.

Porównuje też nielegalną marihuanę i legalny alkohol. "Ile osób zostało pobitych lub wykorzystanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu? Przez ponad 26 lat pracy jako sędzia nigdy nie miałem sprawy, w której ludzie padliby ofiarą przestępstwa, ponieważ sprawca spożywał tylko konopie indyjskie. Ale aż jedna trzecia ofiar przestępstw w moich sprawach to ofiary alkoholu. Marihuana łagodzi, alkohol czyni cię agresywnym, przy czym jedno jest zabronione, a drugie - legalne. Uważam to za sprzeczne z zasadą równości. Jest to zrozumiałe dla zwykłych ludzi, ale niestety nie dla rządzących i polityków" - twierdzi.

Ostatnie orzeczenie w sprawie zakazu używania konopi indyjskich w Niemczech pochodzi z 1994 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał wówczas, że konopi indyjskich nie można utożsamiać z alkoholem, ponieważ "konopie indyjskie nie są europejskim narkotykiem kulturowym". Z tym również nie zgadza się sędzia Mueller, twierdząc że "przecież marihuana to konopie", które "zawsze były obecne na niemieckich polach, tak jak chmiel".

"Poleciłbym wszystkim niemieckim sędziom palenie trawki. Większość nie zauważy różnicy, a inni stwierdzą: +Och, nie jest tak źle+. Prawdopodobnie i tak znają to już z doświadczenia" - stwierdził sędzia.

"Żyjemy w społeczeństwie, w którym używa się narkotyków, od marihuany przez amfetaminę, kokainę i grzyby. Dziś i tak mimo zakazu każda młoda osoba może kupić marihuanę. Po legalizacji byłoby tak samo, ale nie stawalibyśmy się z automatu przestępcami" - dodał Mueller.