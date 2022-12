Niemcy: Sekretarz generalny NATO: wsparcie militarne dla Ukrainy, to najszybsza droga do pokoju

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Niemcy i inne kraje Sojuszu do kontynuowania dostaw broni dla Ukrainy. "Może to zabrzmi paradoksalnie, ale wsparcie militarne dla Ukrainy, to najszybsza droga do pokoju" - powiedział w piątek w wywiadzie dla agencji dpa.

Według szefa NATO trzeba przekonać Władimira Putina, że "nie osiągnie on swojego celu, jakim jest przejęcie kontroli nad Ukrainą"; wtedy mogłoby dojść do pokojowego, wynegocjowanego rozwiązania, które zapewniłoby Ukrainie przetrwanie jako niezależnego, demokratycznego państwa.

Stoltenberg dał też do zrozumienia, że uważa ostatnie ukraińskie ataki na cele wojskowe w Rosji za całkowicie uzasadnione. "Każdy kraj ma prawo do obrony. Także Ukraina" - podkreślił.

Ukraińskie ataki należy również rozpatrywać w kontekście, a są nim masowe rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną, mające na celu pozbawienie ukraińskich cywilów wody, ogrzewania i prądu w zimie.

"Prezydent Putin próbuje zamienić zimę w broń przeciwko cywilom. To nie jest atak na cele wojskowe z ofiarami cywilnymi. Jest to zmasowany atak na cywilów, ponieważ miliony Ukraińców są pozbawione tych podstawowych usług" - powiedział Stoltenberg.

Z Berlina Berenika Lemańczyk