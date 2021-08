Niemcy: Skończył się strajk na kolei, ale prawdopodobnie na krótko

Strajk na niemieckiej kolei (Deutsche Bahn), ogłoszony we wtorek przez związek zawodowy maszynistów z powodu sporu płacowego, zakończył się w nocy z czwartku na piątek. DB zapewnia, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem sprawnego ruchu na wszystkich liniach. Kolejne protesty kolejarzy nie są jednak wykluczone.

"Koledzy są sfrustrowani, są wściekli. Dają temu wyraz, biorąc udział w tej akcji protestacyjnej" - powiedział zastępca lidera związku zawodowego maszynistów GDL Norbert Quitter, cytowany w piątek przez telewizję ARD. To od zarządu DB zależy, czy przedstawiona zostanie oferta podlegająca negocjacjom, czy też strajk musi być kontynuowany - dodał.

Lider GDL Claus Weselsky już wcześniej groził kolejnymi strajkami. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest w przyszłym tygodniu.

Niemiecki rząd nie daje pasażerom nadziei na szybkie zakończenie protestu - informuje ARD. "Obawiam się, że w krótkim czasie trudno będzie rozładować sytuację" - powiedział rządowy komisarz ds. kolei Enak Ferlemann. Jego zdaniem powodem jest to, że GDL "ma cele polityczne". Według Ferlemanna GDL formalnie zajmuje się płacami, ale w rzeczywistości chodzi również o prawo układów zbiorowych i strukturę kolei.

We wtorek 95 proc. członków związku zawodowego maszynistów opowiedziało się za strajkiem na tle płacowym w Deutsche Bahn. GDL chce poprzez strajk skłonić DB do złożenia lepszej oferty w sporze zbiorowym. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek płac o około 3,2 proc. Toczy się również spór o emerytury zakładowe. Strony różnią się co do postulowanego czasu trwania i tempa wprowadzania podwyżek.

Strajk przez dwa dni paraliżował pasażerski i towarowy ruch kolejowy w Niemczech.

Z Berlina Berenika Lemańczyk