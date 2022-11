Niemcy: Śledczy z Essen odkryli kolejne ślady po pociskach na synagodze

Po ujawnieniu w piątek rano na terenie Starej Synagogi w Essen (Nadrenia Północna-Westfalia) śladów po kulach, w sobotę śledczy odkryli kolejne podejrzane ślady, najprawdopodobniej także po pociskach. Aktualnie badany jest związek między tymi dwiema sprawami – informuje w sobotę portal dziennika „Welt”.

W sobotę policja zlokalizowała starsze uszkodzenia na dachu synagogi w Essen, które "prawdopodobnie są dziurami po kulach". "Są to dwie dziury, oddalone od siebie o około pół metra" - powiedział rzecznik policji w Essen.

W nocy z czwartku na piątek ostrzelano Dom Rabina, sąsiadujący ze Starą Synagogą. Nieustalony sprawca "oddał co najmniej trzy strzały w kierunku drzwi". Obiekt ten, w którym mieści się obecnie Instytut Historii Niemiecko-Żydowskiej im. Salomona Ludwiga Steinheima, należy do miasta jako instytucja kultury i nie jest już wykorzystywany do celów nabożeństw.

Obecnie użytkowana synagoga, oddana do użytku w 1959 roku, oddalona jest w linii prostej o 1 km od Starej Synagogi. Śledczy ustalają, czy istnieje związek między strzałami oddanymi w piątek do Starej Synagogi a prawdopodobnymi postrzelinami (czyli ubytkami lub odpryskami powstałymi w wyniku ostrzelania) ujawnionymi w sobotę w nowszej synagodze.

Deputowani z klubów SPD i FDP parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii wystąpili z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia komisji spraw wewnętrznych. We wniosku podkreślono, że "w obliczu niepokojącego wzrostu przestępstw antysemickich rząd kraju związkowego powinien poinformować o stanie śledztwa na sesji specjalnej".

Deputowani domagają się też informacji o środkach ochrony, podejmowanych wobec instytucji żydowskich w Nadrenii Północnej-Westfalii. "Chcemy również informacji o konsekwencjach, jakie rząd zamierza wyciągnąć wobec rosnącej liczby antysemickich ataków" - podkreślono we wniosku.