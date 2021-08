Niemcy: Słynny lew Subali z zoo w Norymberdze został uśpiony

Lew Subali nie żyje. Koci drapieżnik został uśpiony w ogrodzie zoologicznym w Norymberdze w wieku 15 lat - poinformował w poniedziałek rzecznik miasta. W ubiegłym roku Subali trafił na czołówki gazet, ponieważ chciano go uśpić z powodu bezpłodności. Zanim trafił do Norymbergii mieszkał m.in. w zoo w Łodzi.

Subali był zniedołężniały, stracił na wadze i w niedzielę ledwo mógł chodzić - pisze dziennik "Bild". W ostatnich dniach życia lew był karmiony ręcznie przez kraty i otrzymywał lekarstwa od opiekunów.

"Umarł bez strachu i bólu" - napisano w informacji prasowej.

W zeszłym roku Subali trafił na czołówki mediów, kiedy rozważano jego uśpienie z powodu niezdolności do prokreacji. Wywołało to ogromne oburzenie, zwłaszcza wśród obrońców zwierząt.

Subali urodził w 2006 r. w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu. W 2008 r. trafił do zoo w Łodzi. Miał stworzyć parę z lwicą Tycią, ale nie doczekali się potomstwa. W 2011 r. został przeniesiony do zoo w Jerez de la Frontera w Hiszpanii, a stamtąd trafił do Norymbergi, gdzie od sierpnia 2018 mieszkał z lwicą Aarany.

Z Berlina Berenika Lemańczyk