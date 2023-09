Niemcy: Sondaż: AfD z poparciem 22 proc., Unia CDU: CSU - 27 proc., a SPD - 17 proc.

Prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) zyskała jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem w sondażu Trendbarometer instytutu badania opinii publicznej Forsa dla stacji RTL i ntv . AfD może obecnie liczyć na poparcie rzędu 22 proc. Unia CDU/CSU ma poparcie 27 proc., a SPD - 17 proc. W wyborach do Bundestagu przed dwoma laty AfD uzyskała 10,3 proc.

Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w tym tygodniu, partie mogłyby spodziewać się następujących wyników: chadecka Unia CDU/CSU 27 proc. (wybory do Bundestagu we wrześniu 2021 - 24,1 proc.), AfD - 22 proc. (10,3 proc.), socjaldemokratyczna SPD 17 proc. (25,7 proc.), Zieloni - 14 proc. (14,8 proc.), liberalna FDP - 6 proc. (11,5 proc.), Lewica - 4 proc. (4,9 proc.). Inne partie wybrałoby 10 proc. wyborców (8,7 proc.) - podaje we wtorek portal ntv.

Na pytanie, kto jest w stanie najlepiej poradzić sobie z problemami w Niemczech, 13 proc. respondentów wymieniło CDU/CSU, a 9 proc. - SPD. 9 proc. uważa, że Zieloni mogą rozwiązać problemy w Niemczech, co stanowi wzrost o jeden punkt procentowy. FDP uzyskało 2 proc. (minus jeden pkt proc.), AfD - 9 proc. (plus dwa pkt proc.). 57 proc. nie wierzy w kompetencje polityczne żadnej z partii.