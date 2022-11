Niemcy: Sondaż: blisko połowa obywateli uważa, że Niemcy powinny ograniczyć współpracę gospodarczą z Chinami

Według najnowszego sondażu telewizji ARD-DeutschlandTrend 49 proc. badanych uważa, że Niemcy powinny ograniczyć współpracę gospodarczą z Chinami. Co trzeci pytany (34 proc.) chciałby kontynuować relacje z Pekinem w dotychczasowym zakresie. Co dziesiąty (10 proc.) opowiada się za ich rozbudowaniem.

Zdecydowana większość, bo aż 87 proc., chciałaby, aby rząd zadbał o większą niezależność gospodarczą Niemiec od krajów niedemokratycznych.

Chiny już teraz są najważniejszym partnerem handlowym Niemiec pod względem wielkości importu i eksportu - powiadomiła ARD. Planowany udział chińskiego państwowego przedsiębiorstwa żeglugowego Cosco w jednym z czterech terminali kontenerowych portu w Hamburgu znalazł się ostatnio w centrum uwagi opinii publicznej. Pomimo ostrzeżeń ze strony wyspecjalizowanych ministerstw, Federalny Urząd Kanclerski pozostał przy swoim: w zeszłym tygodniu rząd federalny zgodził się na objęcie przez Cosco do 24,9 proc. udziałów w terminalu. Większość obywateli ocenia to krytycznie: 69 proc. uważa, że ta decyzja jest błędna. Z kolei co piąty (20 proc.) sądzi, że jest to słuszne.

Na pytanie, czy Chiny stanowią obecnie zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa, 19 proc. badanych odpowiada, że "zdecydowanie", a 44 proc. "raczej tak" - łącznie 63 proc. 30 proc. mówi "raczej nie" lub "zdecydowanie nie". Pytanie to zadano również na początku października o Rosję - przypomniała ARD. Wówczas 56 proc. oceniło, że Rosja "zdecydowanie" zagraża bezpieczeństwu świata, a 30 proc. uznało, że "raczej tak" - razem 86 proc. Tylko 12 proc. odpowiedziało "raczej nie" lub "zdecydowanie nie".

W piątek z wizytą w Chinach gości kanclerz Niemiec Olaf Scholz. To pierwsza oficjalna wizyta polityka tak wysokiego szczebla w Pekinie od 2019 roku - podkreśliła ARD.

Z Berlina Berenika Lemańczyk