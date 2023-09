Niemcy: Sondaż: poparcie dla SPD jest o dziewięć procent niższe niż w ostatnich wyborach

Partia SPD uzyskała tylko 17 proc. poparcia w najnowszym sondażu dla gazety "Bild am Sonntag". To o 1 pkt. procentowy mniej niż tydzień temu i o 9 pkt. procentowych mniej niż w wyborach do Bundestagu - zauważa portal dziennika. Tylko 28 proc. respondentów jest zadowolonych z kanclerza Olafa Scholza.

Partner koalicyjny SPD, FDP, również wypadł źle. Liberałowie stracili jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem, uzyskując obecnie 6 procent - i tym samym także najgorszy wynik sondażowy od czasu wyborów do Bundestagu. Za to Zieloni zyskali na popularności. Ich wynik poprawił się o dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim tygodniem i wynosi 15 procent - pisze "Bild".

Największa siła opozycyjna, chadecja CDU/CSU utrzymuje się na poziomie 27 procent, podobnie jak w poprzednim tygodniu. Prawicowa AfD traci jeden punkt procentowy, ale z 21 procentami wciąż znajduje się na niezwykle wysokim poziomie - czytamy. Partia Lewicy ma 5 procent, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Pozostałe partie mogą zdobyć 9 procent (+1) głosów, z czego trzy punkty procentowe przypadają Wolnym Wyborcom.

Kanclerz Niemiec pozostaje dość niepopularny: 60 procent respondentów jest niezadowolonych z pracy Olafa Scholza, a tylko 28 procent jest zadowolonych.