Niemcy: Sondaż przedwyborczy: socjaldemokracja dogoniła chadecję

Na pięć tygodni przed wyborami do niemieckiego Bundestagu socjaldemokratyczna partia SPD dogoniła w sondażu instytutu Insa dotychczasowego lidera notowań chadecką Unię CDU/CSU. Na fotelu kanclerza RFN wyborcy najchętniej widzieliby kandydata SPD Olafa Scholza.

W cotygodniowym niedzielnym sondażu dla gazety "Bild am Sonntag" CDU/CSU traci trzy punkty procentowe i spada do najniższego w historii badania Insa poziomu 22 proc. poparcia. Socjaldemokraci zyskują dwa punkty i zrównują się z chadekami po raz pierwszy od kwietnia 2017 roku.

Zieloni spadli o jeden punkt procentowy do 17 proc. Po jednym punkcie zyskują liberalna FDP (13 proc.) i prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (12 proc.). Partia Lewicy utrzymuje się na stałym poziomie 7 procent.

Gdyby wybory kanclerza odbywały się bezpośrednio, to według sondażu "Bild am Sonntag" kandydat SPD Scholz zdobyłby 34 procent głosów, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Z kolei poparcie dla kandydata CDU/CSU Armina Lascheta spadło do 12 proc., o 3 punkty procentowe, co sprawiło, że został on wyprzedzony przez kandydatkę Zielonych na urząd kanclerza Annalenę Baerbock, która stabilnie może liczyć na poparcie 13 proc. wyborców.

Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września.

Z Berlina Berenika Lemańczyk