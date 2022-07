Niemcy: Sondaż: większość obywateli nadal popiera sankcje wobec Rosji

Większość Niemców nadal popiera sankcje wobec Rosji, pomimo odczuwalnych skutków gospodarczych rosyjskiej inwazji na Ukrainę - wynika z opublikowanego w piątek sondażu DeutschlandTrend telewizji ARD.

Sankcje wobec Rosji popiera obecnie 58 procent obywateli, nawet jeśli oznacza to niekorzystne skutki dla Niemiec. Co trzeci ankietowany (33 procent) nie popiera sankcji.

Poparcie dla sankcji jest znacznie wyraźniejsze na zachodzie niż na wschodzie RFN. Podczas gdy prawie dwie trzecie (63 proc.) mieszkańców zachodniej części kraju popiera sankcje, nawet jeśli doprowadzą one do problemów z dostawami energii i spadku produkcji gospodarczej, to na wschodzie Niemiec 51 proc. nie poparłoby w tym przypadku sankcji - informuje ARD.