Niemcy: Sondaż: większość obywateli za przeznaczeniem co najmniej dwóch procent PKB na obronność

Zdecydowana większość Niemców opowiada się za tym, by niemiecki rząd przeznaczał co roku co najmniej dwa procent produktu krajowego brutto (PKB) na obronność. Każde z państw NATO zobowiązało się do osiągnięcia tego celu. W sondażu instytutu YouGov na zlecenie agencji dpa tylko 18 procent respondentów stwierdziło, że dwa procent to za dużo.

Czterdzieści pięć procent z kolei uważa, że poziom, do którego dąży niemiecki rząd, jest w sam raz. 21 procent chciałoby jeszcze wyższych wydatków na obronność.

W tym roku NATO szacuje wydatki Niemiec na 1,57 proc. - przypomina portal dziennika "Welt".

Państwa NATO uzgodniły w 2014 r., że wszystkie państwa sojuszu powinny zbliżyć się do docelowej wartości 2 proc. do 2024 r. W zeszły piątek, na krótko przed szczytem NATO w Wilnie na Litwie, postanowiono przyjąć te dwa procent jako cel minimalny.