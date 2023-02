Niemcy: Sondaż: większość społeczeństwa popiera dostawy czołgów na Ukrainę; rekordowo niskie zaufanie do Bundeswehry

52 proc. Niemców uważa, że decyzja rządu o wysłaniu czołgów Leopard na Ukrainę była słuszna, 39 proc. jest zdania, że był to błąd - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu telewizji ARD. 59 proc. twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie do Bundeswehry. To najniższa wartość od 1998 roku.

Jednak fakt, że niemiecki rząd chce teraz dostarczyć Ukrainie 14 czołgów bojowych Leopard najwyraźniej zwiększył liczbę tych, którzy są krytyczni wobec niemieckich dostaw broni: 35 proc. pytanych twierdzi obecnie, że wspieranie Ukrainy bronią idzie za daleko. Wynik ten jest o 9 punktów procentowych wyższy niż w styczniu (przed decyzją) - wynika z sondażu ARD Deutschlandtrend.

44 proc. (wzrost o 3 pkt proc.) uważa, że wspieranie Ukrainy bronią jest wystarczające. Natomiast o 10 pkt proc. spadła liczba tych, którzy uważają, że wsparcie udzielone Ukrainie w postaci broni nie poszło wystarczająco daleko. Obecnie twierdzi tak 15 proc., podczas gdy w styczniu było to 25 proc.

W związku z wojną na Ukrainie coraz częściej mówi się też o stanie Bundeswehry. Opinia Niemców o swojej armii jest obecnie krytyczna: tylko co trzeci (35 proc.) deklaruje, że ma duże lub bardzo duże zaufanie do Bundeswehry. Większość, 59 proc., twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie.

Jest to najniższa wartość zmierzona dla Bundeswehry od 1998 roku - zauważa ARD. Poprzednio pytanie to zadano we wrześniu 2020 roku, kiedy to 59 proc. stwierdziło, że ma duże lub bardzo duże zaufanie do Bundeswehry.

Z Berlina Berenika Lemańczyk