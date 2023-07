Niemcy: Sondaż: wielu wyborców chadecji odrzuca kandydaturę lidera CDU na kanclerza; większe poparcie ma szef CSU

Lider partii CDU Friedrich Merz spotkał się z wielką krytyką po tym, jak oświadczył, że jego zdaniem nie można wykluczyć współpracy między CDU/CSU a partią AfD na szczeblu lokalnym. Najnowszy sondaż pokazuje, że wielu wyborców CDU i CSU odrzuca obecnie Merza jako kandydata na kanclerza. Największe poparcie ma szef CSU Markus Soeder.

Według reprezentatywnego sondażu instytutu Insa dla portalu dziennika "Bild", tylko 20 procent uważa, że chadecka Unia CDU/CSU miałaby największe szanse z Merzem jako kandydatem na kanclerza. 29 procent wolałoby zobaczyć premiera Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrika Wuesta (CDU) jako kandydata. Premier Bawarii Markus Soeder (CSU) jest wyraźnie na czele z 38 procentami.

Kolejność pozostaje taka sama, jeśli spojrzeć na preferencje wszystkich uczestników ankiety, a nie tylko wyborców chadecji: 27 procent Niemców daje Soederowi największe szanse na pokonanie Scholza, Wuestowi 26 procent, a Merzowi tylko 14 procent - informuje "Bild".

Poza tym więcej niż jeden na trzech wyborców CDU/CSU (36 proc.) uważa, że Friedrich Merz źle wykonuje swoją pracę jako lider partii. 59 procent nie chce, aby Unia współpracowała z AfD na szczeblu lokalnym.

Merz spotkał się z ogromną krytyką po tym, jak w wywiadzie dla telewizji ZDF powiedział, że Unia CDU/CSU nie będzie współdziałać z AfD na poziomie ustawodawczym i rządowym. "Jednak polityka lokalna to coś innego niż polityka federalna. Jeśli AfD ma teraz burmistrza w Turyngii i w Saksonii-Anhalt, to są to wybory demokratyczne. Musimy to zaakceptować. I oczywiście lokalne parlamenty muszą szukać sposobów na wspólne kształtowanie miasta, kraju związkowego czy powiatu" - stwierdził w wywiadzie.

Chadecja w ostatnich sondażach ma ciągle największe poparcie, AfD jest jednak coraz bliżej. W badaniu Insa CDU/CSU uzyskała 26 procent, natomiast AfD 22.

Z Berlina Berenika Lemańczyk