Niemcy: Sondaż: zdaniem ankietowanych minister gospodarki Habeck bardziej nadaje się na kanclerza niż Olaf Scholz

Kto najlepiej nadaje się na kanclerza Niemiec? Z sondażu tygodnika "Spiegel" wynika, że więcej Niemców popiera na to stanowisko wicekanclerza i ministra gospodarki Roberta Habecka niż obecnego szefa rządu Olafa Scholza. Nie tylko minister gospodarki prześciga urzędującego kanclerza w tym badaniu.

Na pytanie "Który z tych polityków najlepiej nadaje się na kanclerza?", najwięcej, bo 23 proc. ankietowanych, wskazało Habecka, polityka Zielonych. Równie wielu respondentów wybrało odpowiedź "Nie wiem/nikt z wymienionych" - zauważa "Spiegel".

Scholz wypada w sondażu słabo. Tylko 13 proc. ankietowanych uważa socjaldemokratę za najbardziej odpowiedniego kanclerza. To stawia go na trzecim miejscu, wraz z liderem chadeckiej, opozycyjnej CSU Markusem Soederem. Przed Scholzem, na drugim miejscu znalazł sie lider innej chadeckiej partii, CDU, i lider opozycji Friedrich Merz - 17 proc. uczestników sondażu oceniło, że to on najlepiej nadawałby się na kanclerza.